Риэлтора в Петрозаводске посадили на 7 лет за многомиллионный обман

Женщина-риэлтор в Петрозаводске получила большой срок за особо крупное мошенничество. Она обманула потенциальных клиентов, выманив у них в общей сложности более 13 миллионов рублей. Мужчины считали, что на эти деньги они купят квартиры. Однако жительница карельской столицы распорядилась ими по-другому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд выяснил, что женщина убедила знакомого передать ей свыше 10 миллионов рублей. На эти деньги она якобы купит квартиры в строящихся домах, а потом продаст их по более высокой цене. Таким образом, вложивший средства приятель получит прибыль. Но никакой недвижимости мошенница покупать не стала.

Уговаривать своих жертв ей было несложно – женщина работала директором агентства, занимавшегося продажей недвижимости. Так, она сообщила одному из клиентов, что может купить для него квартиру по цене ниже той, которую указал застройщик. Но для этого нужно внести наличными больше трех миллионов рублей. Доверчивый житель Петрозаводска отдал аферистке деньги. На счет строительной организации она указанную сумму не перевела.

Ее приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Вину женщина не признала, приговор пока в законную силу не вступил. //Фото: «Всярф»