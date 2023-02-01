Мощный фонтан забил из-под земли в Петрозаводске

В Петрозаводске утром 31 января случилась коммунальная авария на улице Антонова. Камера наблюдения компании Sampo.ru сняла, как из-под земли забил высокий фонтан.

На кадрах видно, как коммунальщики работали над устранением аварии, из-за которой без воды остались жители Ключевой. В какой-то момент из-под земли забил фонтан. Его высота, судя по видео, достигала 15-18 метров.

Через некоторое время рабочим удалось сбить напор воды. Тем не менее, большое количество воды разлилось по улице. // Фото: скриншот видео Sampo.ru