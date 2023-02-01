Полицейская погоня со стрельбой в Петрозаводске попала на видео

Ночью 31 января в Петрозаводске на Лесном проспекте сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Мицубиси», который совершал странные маневры. Требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня.

На выезде из города сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие. Выстрелы по колесам дали результат - автомобиль остановился. За рулем находился мужчина 1999 года рождения. Он имел явные признаки опьянения - освидетельствование подтвердило этот факт. Водительских прав у горожанина не было.

В отношении нарушителя был составлен целый ряд протоколов. Его автомобиль отправлен на специализированную стоянку. // Фото: скриншот видео ГИБДД