Молодые специалисты пополнят штат медучреждений Суоярвского района

В этом году в центральную районную больницу Суоярви трудоустроятся два закончивших обучение по целевой форме врача: офтальмолог и невролог. Кроме того, по целевым договорам сейчас обучается 22 студента-медика. Об этом рассказал глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Уровень укомплектованности медучреждений района специалистами существенно вырос. Мы постоянно проводим работу по привлечению кадров извне и готовим целевым образом. В 2016 году укомплектованность Суоярвской ЦРБ штатными единицами врачей составляла 52%, теперь 85%. Среднего медицинского персонала было 63%, стало 87,6%»,

- отметил министр.

Также для специалистов планируют закупить две квартиры. Продолжается работа и по модернизации сферы здравоохранения. За последнее время в районе построили три фельдшерско-акушерских пункта. Сейчас идет ремонт стационара в ЦРБ и поликлиники. Фото: zdrav.gov.karelia.ru.