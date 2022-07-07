Социальные учреждения становятся доступнее для инвалидов

В Карелии продолжаются работы по повышению доступности социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан. Если в 2016 году этот показатель по госпрограмме в республике составлял 52,5%, то сейчас достиг уровня 68,3%, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты.

«Во многих учреждениях на входных зонах установлены пандусы, поручни, тактильные вывески и плитка. В самих зданиях оборудованы санитарно-гигиенические комнаты, устанрвлены направляющие ленты и световые маяки, проведены работы по расширению дверных проемов, в ряде учреждений обустроены специализированные парковочные места для инвалидов»,

- рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день для инвалидов и маломобильных граждан региона полностью или частично доступны 482 объекта. В планах до конца текущего года дооборудовать еще шесть учреждений: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, Пиндушский филиал Медвежьегорского психоневрологического интерната, Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Центр помощи детям «Надежда» в Кондопоге, Ладвинский детский дом-интернат, подразделение Комплексного центра соцобслуживания Питкярантского района. На эти цели выделено более 5 млн 700 тысяч рублей из регионального бюджета. Фото: soc.gov.karelia.ru.