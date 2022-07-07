В Петрозаводске продлят Онежскую набережную

Более 5700 петрозаводчан приняли участие в голосовании по благоустройству городской набережной. Об этом сообщил глава мэр карельской столицы Владимир Любарский.

«Судя по полученным результатам, свой выбор город сделал – Онежскую набережную необходимо продлевать. За это проголосовало 95% опрошенных»,

- рассказал глава города на своей странице ВК.

Теперь для того, чтобы объединить Онежскую набережную и набережную Варкауса в единую прогулочную зону, предстоит избавиться от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего. В администрации уже ведут переговоры с собственниками многочисленных объектов, расположенных в прибрежной полосе. Фото: korona-severa.ru