07 июля 2022, 20:50
В Петрозаводске продлят Онежскую набережную
За объединение Онежской набережной с набережной Варкауса выступило подавляющее большинство горожан
Более 5700 петрозаводчан приняли участие в голосовании по благоустройству городской набережной. Об этом сообщил глава мэр карельской столицы Владимир Любарский.
«Судя по полученным результатам, свой выбор город сделал – Онежскую набережную необходимо продлевать. За это проголосовало 95% опрошенных»,
- рассказал глава города на своей странице ВК.
Теперь для того, чтобы объединить Онежскую набережную и набережную Варкауса в единую прогулочную зону, предстоит избавиться от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего. В администрации уже ведут переговоры с собственниками многочисленных объектов, расположенных в прибрежной полосе. Фото: korona-severa.ru