Псу под хвост. Миллионы рублей на отлов собак никому не нужны

— Вокруг поселка дачи, и на каждой заброшенной даче — по шесть-семь стаек. Самки, которые родили, и щенята. Конечно, выживают не все. Кормовой базы практически нет, поэтому собаки друг друга дерут. Их очень много…

С журналистом «ПТЗ говорит» беседует Татьяна — уроженка поселка Пяозерский в Лоухском районе Карелии. По ее словам, в поселке с численностью 1,5 тысячи человек — около двухсот бездомных собак. Они сбиваются в стаи и пугают местных жителей, представляя для них реальную угрозу. По официальным данным, собак все же меньше: поселковая администрация в этом году подала заявку на отлов восьмидесяти животных. Отловлено ровно ноль.

За обращение с безнадзорными собаками отвечают районные власти, которым на эти цели выделяют субсидии из регионального бюджета. Лоухский район в этом году получил беспрецедентную субсидию в два миллиона рублей. На эти деньги планировалось поймать 66 собак. Это гораздо меньше, чем бегает по населенным пунктам Лоухского района, рассказали нам в муниципальной администрации. Но освоить даже эти средства все равно не получается. Ни на один из шести аукционов не было подано ни одной заявки.

— На сегодняшний день у нас нет желающих заняться этим вопросом, — сообщила начальник управления делами администрации Лоухского района Жанна Костылева.

Обращение с безнадзорными животными регулируется федеральным законом. Он, в частности, предусматривает, что зверей нельзя убивать, а надо либо передавать новым владельцам, либо выпускать на улицу после стерилизации и вакцинации, либо содержать в приютах до конца жизни. Усыпляют только зверей с тяжелыми неизлечимыми болезнями. По словам специалиста, на местном уровне выполнить данные требования фактически невозможно.

— Практически во всех районах отсутствуют специализированные службы, питомники, ветеринарные врачи, — говорит Жанна Костылева. — В приюте должны быть кинологи, обслуживающий персонал, ветврач, который будет стерилизовать. А у нас сейчас один ветеринарный врач на весь район. И приют, для начала, надо еще построить! Требования нереальные, по крайней мере, для нашего района.

Несколько лет отловом собак в Лоухском районе занималась калевальская компания. По информации Костылевой, последний контракт фирма «запорола», выполнив его лишь на 30 процентов. В прошлом году на эту работу пришли предприниматели из Мурманска. Контракт выполнили за два дня.

— Сумма контракта была около восьмисот тысяч, отловить надо было 26 животных. Отлов произвели в Лоухи и Пязореском. Ребята отработали на ура. Все на видео было снято, никаких вопросов не было, — вспоминает чиновница.

В этом году мурманские бизнесмены на аукцион не заявились: лоухский контракт вышел для них боком. Пойманных собак увезли в мурманский приют, и местная ветеринарная служба коммерсантов за это оштрафовала: животные не прошли карантин на территории отлова. А где их было, спрашивается, держать? Кстати, семь лоухских собак до сих пор живут в Мурманске и кормятся за счет карельского бюджета. Животные агрессивны, поэтому на волю их, согласно закону, отпускать нельзя; но здоровы — поэтому усыпить их тоже не могут.

В 2022 году на эту работу выделены еще большие деньги, и отловить, соответственно, надо еще больше. Возможно, именно это и отпугивает потенциальных подрядчиков. В отсутствие муниципального приюта выполнить условия договора становится фактически невозможно. А строить и содержать приют не на что.

— Я думаю, что стоимость постройки приюта будет превышать те два миллиона, которые нам выделили. И это первый год как мы получили такую крупную сумму. Но даже если мы эти средства пустим на постройку — а дальше? Собак кормить надо каждый день, убирать за ними, людям надо зарплату платить. А из каких средств? — задается вопросом Костылева. — Мы предлагали объединиться несколькими северными районами, построить в складчину некий центр для собак. Но никто с нами разговаривать не хочет.

С освоением денег не могут справиться не только в Лоухском районе. Корреспондент «ПТЗ говорит» нашел на сайте госзакупок как минимум еще два «свежих» аукциона, на которые не было подано ни одной заявки. Администрация Пудожского района намеревалась разыграть контракт на 1,8 миллиона рублей, администрация Сегежского — на 630 тысяч рублей. Аукционы прошли в конце и середине июня и были далеко не первыми — видно, что местные чиновники уже полгода пытаются найти подрядчиков, но безуспешно.

Борьбу с бездомными животными в Карелии проигрывают, и уже не первый год. Деньги выделяются, не осваиваются, контракты не выполняются, собаки продолжают бегать по улицам, плодиться и кошмарить местное население. Приютов в районах мало, а вокруг тех, что есть, регулярно возникают скандалы. Совершенно очевидно, что предложенная властями схема не работает. Но менять ее, кажется, никто не спешит.

Как и во многих других сферах государственной жизни, решать проблему берутся сами местные жители. Так, для бездомных щенков из Пяозерского подыскивают хозяев в Петрозаводске — и потом везут собак за 650 километров на попутках. Это делают волонтеры без какой-либо поддержки государства. И, кажется, даже это эффективнее, чем каждый год выделять миллионы рублей, которые невозможно использовать.

От редакции: В феврале 2022 года Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия опубликовало подробный комментарий на эту болезненную и проблемную тему. Вот этот комментарий с некоторыми сокращениями.

«Преломить ситуацию с безнадзорными животными способно системное изменение федерального законодательства. Практика реализации государственной стратегии «ОСВВ» («Отлов - стерилизация - вакцинация – возврат») в Республике Карелия, как, впрочем, и в других регионах, выявила серьезные проблемы, связанные с необходимостью обеспечения безопасности граждан при обращении с животными без владельцев. Возвращенные на улицы после проведенных за счет бюджетных средств мероприятий по вакцинации и стерилизации собаки продолжают создавать опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Альтернатива возврату собак на улицы – пожизненное содержание в приютах за счет бюджетных средств. При этом вместимость действующих приютов не способна обеспечить пожизненное содержание всей популяции безнадзорных животных.

На сегодняшний день в Карелии действует 19 приютов для животных, из них один – государственный, два – муниципальные, остальные – это общественные организации зоозащитной направленности. В отлове и содержании собак, организованном муниципалитетами в рамках деятельности по регулированию численности животных без владельцев, участвуют семь общественных приютов. По состоянию на начало текущего года в них содержится порядка 220 собак из тех, что были отловлены на улицах и не возвращаются туда обратно.

Установлен категорический запрет на умерщвление животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных (за исключением случаев медицинских показаний по заключению специалиста в области ветеринарии). Необходимо отметить, что до вступления в силу данного запрета умерщвлению подвергалось значительное число отловленных в республике животных – 73 % в 2016 году, 60 % в 2017 году, 43 % в 2018 году, в 2019 году – 25 %. В 2020 и 2021 годах, согласно отчетам муниципалитетов, эвтаназия проведена в отношении менее 20 особей.

Немаловажно, что Федеральный закон запрещает повторный отлов животных без владельцев. Это исключает возможность проведения повторной вакцинации животных против бешенства, летального зоонозного заболевания. Вместе с тем, так называемое «городское бешенство», когда резервуарами этого опаснейшего заболевания выступают не дикие, а живущие рядом с человеком животные, до сих пор не побеждено в нашей стране.

Механизмов государственного финансирования деятельности общественных приютов не предусмотрено, ведь это сообщество единомышленников, основанное на объединении членских взносов и благотворительной помощи. Государство может оказывать меры финансовой поддержки в установленных законом случаях. Например, начиная с 2021 года социально ориентированные НКО зоозащитной направленности получили доступ к распределению на конкурсной основе грантов Главы Республики Карелия, в ноябре получили гранты на общую сумму почти 4 млн рублей и приступили к реализации проектов три общественные организации помощи животным.

Федеральным законом регионы наделены полномочиями по созданию государственных приютов, при этом стоимость строительства только одного приюта вместимостью 500 голов, соответствующего нормативным требованиям, обойдется бюджету республики в сумму не менее 150 млн рублей, еще порядка 25 млн рублей ежегодно потребует его эксплуатация. Законодательный орган республики при формировании бюджета на очередной финансовый год имеет все возможности предусмотреть эти средства наравне (или в ущерб?) с расходными обязательствами по социальному обеспечению населения республики, расходами на здравоохранение, образование, поддержку экономики и проч.

До 2020 года действовала норма республиканского закона, позволявшая до 30% субвенции, выделяемой муниципалитетам на отлов и содержание безнадзорных животных, направлять на создание и обустройство приютов. Только в 2019 году более 2 млн рублей было таким образом предоставлено общественным приютам в Кемском, Кондопожском, Олонецком, Медвежьегорском, Сегежской районах и в Костомукше. Однако в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по указанию органов прокуратуры эти нормы были отменены, поскольку создание приютов не отнесено к тем мероприятиям, которые могут быть профинансированы из бюджета посредством предоставления субвенций органам местного самоуправления. Неоднократные попытки минсельхоза Карелии вернуть аналогичную норму в республиканское законодательство не нашли поддержки.

Вместе с тем, исключительно созданием приютов проблему уменьшения популяции безнадзорных животных не решить, это проблема носит комплексный системный характер. Сколько бы приюты ни насчитывали собакомест, до тех пор, пока не будет устранен источник пополнения популяции безнадзорных животных, вряд ли можно рассчитывать на высокую эффективность работы что государственных органов, что общественного сектора в этой сфере.

В Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют основополагающие законодательные институты, которые позволили бы эффективно бороться с причиной появления на улицах безнадзорных животных – нет механизма идентификации животных, нет четко сформулированных нормативных требований к содержанию и разведению домашних животных, нет установленной юридической ответственности за нарушения обязанностей владельца животного, нет эффективного механизма финансирования создания государственных приютов для животных и поддержки частных приютов. Законотворческие полномочия по всем этим вопросам находятся за пределами компетенции субъекта Российской Федерации, на федеральном уровне.

В июне текущего года приняты изменения в Закон об ответственном обращении с животными, регионам, наконец, предоставлено право самостоятельно устанавливать правила содержания животных, в том числе требования к их выгулу. Это позволит также установить на региональном уровне административную ответственность за самовыгул животных. Кроме того, Государственная дума рекомендовала правительству России разработать федеральный проект по строительству в регионах приютов для животных с соответствующим федеральным финансированием.

Скорейшее системное совершенствование федерального законодательства должно способствовать развитию гуманного отношения к животным в балансе с безусловным приоритетом защиты прав и законных интересов граждан».