В Медвежьегорске разгорается конфликт вокруг бездомных животных

Текст: Антонина Кябелева

В Медвежьегорске существуют два приюта для бездомных животных. Одним из них занимается общественная организация «Право на жизнь». Председатель КРОО «Право на жизнь» Оксана Деревенко утверждает, что из-за конфликтной ситуации с руководством администрации Медвежьегорского района приют для бездомных животных оказался в сложной ситуации. По ее словам, от зоозащитников требуют выпустить бездомных животных на волю, так как средств на их содержание нет.

Мы выслушали обе стороны конфликта. Как нам кажется, ситуация не столь однозначная, как ее пытаются представить защитники животных. Впрочем, мы предлагаем читателям самим решить, на чьей стороне их симпатии.

КРОО «Право на жизнь» была создана для оказания помощи бездомным животным.

«Изначально мы просили выделить нам участок земли под волонтерский приют. Но такого участка не нашлось, и в районной администрации предложили поучаствовать в конкурсе и попытаться получить финансирование. В прошлом году мы выиграли аукцион. Но муниципальный приют уже существовал. Там по муниципальным контрактам работала другая общественная организация. Когда мы вышли на контракт, эта общественная организация отказалась освобождать муниципальную территорию, так как им были на 10 лет отданы в безвозмездное пользование вольеры для животных. Администрации пришлось, чтобы контракт выполнялся, выделить дополнительный участок и поставить муниципальные вольеры. Они это сделали, то есть вложили деньги, к старому приюту пристроили новые вольеры, огородили их с трех сторон. Одна сторона оказалась неогороженной, нам уже волонтеры помогали все доделать»,

- рассказала Деревенко.

По ее словам, подготовленные для животных вольеры были переданы общественной организации только в августе 2020 года. В связи с этим к отлову бездомных животных организация смогла приступить только в конце августа. «Мы в ускоренном темпе отработали этот контракт, но пятьсот тысяч вернули в бюджет. Нас попросила администрация подписать заявление, чтобы пятьсот тысяч вернуть в бюджет, так как мы не успеем их освоить. Они написали, что это произошло в связи с ковидом, но это была ошибка администрации, потому что они не смогли нам вовремя предоставить территорию», - объяснила Оксана Деревенко.

Судя по находящимся в открытом доступе документам, в прошлом году между КРОО «Право на жизнь» и администрацией Медвежьегорского района было заключено два контракта. Первый, заключенный в марте 2020 года, изначально предполагал отлов, вакцинацию, стерилизацию и содержание 100 животных на общую сумму в 600 тысяч рублей. Затем было заключено дополнительное соглашение и под предлогом коронавируса сумма была снижена до 103 тысяч рублей. Но в августе 2020 году появился еще один контракт на 1,1 миллиона рублей, который был рассчитан на отлов 120 животных, их вакцинацию против бешенства, стерилизацию, содержание в течение 30 дней, и возвращение на место отлова. Действие контракта была прекращено в марте 2021 года по соглашению сторон. Администрация оплатила работы, и стороны подписались под тем, что претензий друг к другу не имеют.

В апреле 2021 года между КРОО «Право на жизнь» и медвежьегорской администрацией был заключен новый контракт на отлов, содержание, вакцинацию и стерилизацию 40 животных на суму 492,5 тысячи рублей. В августе 2021 года стороны вновь подписали соглашение о том, что претензий друг к другу не имеют, работы выполнены и 492,4 тысячи рублей (чуть меньше, чем предполагалось в контракте) перечислены исполнителю.

Но, судя по разговору с руководителем общественной организации, отсутствие претензий существует только на бумаге. Она рассказала, что в прошлом году в связи с тем, что организации вовремя не предоставили вольеры для собак, она обращалась в правоохранительные органы, и чиновникам районной администрации пришлось пережить неприятные проверки. Именно этим она объясняет то, что администрация вовремя не согласовала организации акты выполненных работ за ноябрь и декабрь 2020 года. Деньги организации заплатили, но с опозданием на несколько месяцев.

Средства на решение проблем с бездомными животными выделяются из минсельхоза Карелии каждому району. По информации Деревенко, Медвежьегорскому району было выделено в 2021 году 1,6 миллиона рублей. Но, так как из этих средств был частично оплачен прошлогодний контракт, средств теперь не хватает.

«Действие контракта закончилось в августе 2021 года. Но остался приют. Мы спрашиваем: что нам дальше делать, как нам кормить животных? Они говорят, что у них денег нет. А у нас их тоже нет!»

- обозначила главную проблему зоозащитница.

По ее словам, в качестве промежуточной меры медвежьегорская администрация заключила еще один договор на 130 тысяч рублей, который действует с 15 июля по 15 ноября. В рамках этого соглашения организация должна отловить 15 собак.

«Собак-то мы отловим. А кормить-то мы дальше чем будем?»

- переживает Деревенко.

Муниципальные контракты подразумевают не только отлов собак и проведение медицинских манипуляций, но и их возвращение в среду обитания. Исключение делают только для агрессивных животных и собак-инвалидов, которые не выживут в естественных условиях. Таких собак в приюте всего 13 из 87. Позиция Деревенко заключается в том, чтобы вообще не выпускать собак. Но тогда на их содержание требуются дополнительные деньги. Районная администрация не согласна выделять средства на бессрочное содержание собак в муниципальном приюте.

«Нам не понятно, почему мы содержим приют за свои деньги», - настаивает Деревенко. По ее словам, она и другие волонтеры не могут бросить животных. Зоозащитница отметила, что в администрации предлагают выпустить животных на волю.

«Мы считаем, что это нецелесообразно из приюта выпускать животных»,

- отметила она.

По ее словам, некоторые животные попали в приют щенками и «не знают жизни»: «Выпуская на улицу, мы их подвергаем опасности».

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов объяснил, что в полномочия муниципальной власти входит контроль за численностью бездомных животных, но никак не их постоянное содержание в приюте.

«В общественной организации считают, что все бездомные собаки должны находится в приюте. Хотя по закону они их должны поймать, стерилизовать, чипировать и выпустить в то место, где они их поймали. Приют не может собрать всех собак Медвежьегорска…. А они поймали, стерилизовали, а выпускать не хотят»,

- сказал Максим Антипов.

В муниципальных контрактах действительно отдельно оговорено, что собаки должны быть возвращены в естественную среду обитания после стерилизации и вакцинации. Максим Антипов считает, что бессрочное содержание животных теоретически возможно, но тогда нужно создавать волонтерский приют и привлекать средства спонсоров. Глава районной администрации отметил, что готов под эти цели предоставить общественной организации в аренду земельный участок.

«Средства бюджета не предназначены на длительное содержание животных. Исключение составляют агрессивные собаки и животные с инвалидностью. Но мы не против того, чтобы их содержали в муниципальном приюте. С этим нет никаких проблем»,

- сказал Максим Антипов.

Он сообщил, что деньги, выделенные району на отлов бездомных животных, подошли к концу, и медвежьегорская администрация уже обратилась в минсельхоз за дополнительной финансовой помощью. Параллельно, рассказал Антипов, он нашел продукты, необходимые для кормления собак вплоть до сентября, когда откроются детские сады, школы и появятся пищевые отходы.

«У них есть и крупа, и головы куриные 100 килограммов, и тушенка. Но они «живые» деньги хотят. Нужно выполнять те условия, которые прописаны в договоре»,

- заметил Антипов.

Он сообщил, что 12 августа общественная организация передала в администарцию ключи от места содержания животных. По его мнению, тем самым исполнитель предпринял действия, свидетельствующие о нежелании исполнять условия договора.

Максим Антипов рассказал, что на совещании в районной администрации, где обсуждалось будущее приютов для бездомных собак, присутствовал прокуратур Медвежьегорского района. Районная прокуратура начала проверку, в результате которой будет дана оценка как действиям районной администрации, так и тому, как общественная организация использовала бюджетные средства. «Проверка все поставит на свои места», - уверен Антипов.