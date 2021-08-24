Стало известно, что так напугало рабочих на набережной Варкауса

Техника действительно повредила газопровод в районе пересечения улицы Ленинградской - набережной Варкауса в Петрозаводске 23 августа. По информации ИА «Республика», газ вырвался из углубления в земле, рабочие отбежали, а техника отъехала в сторону.

Напомним, на необычное поведение людей обратили внимание петрозаводчане, которые выложили запись с камеры видеонаблюдения в Интернет.

В Минтрансе Карелии изданию рассказали, что подрядчик занимался подготовкой к установке опор, но бур повредил трубу. Проложенная труба резервного газопровода, по данным министерства, не была отмечена в проекте работ. Из-за инцидента потребителей не отключали от газа. Повреждение в трубе устраняют.