24 августа 2021, 20:48
Стало известно, что так напугало рабочих на набережной Варкауса
Во время земляных работ техника продырявила газовую трубу
Техника действительно повредила газопровод в районе пересечения улицы Ленинградской - набережной Варкауса в Петрозаводске 23 августа. По информации ИА «Республика», газ вырвался из углубления в земле, рабочие отбежали, а техника отъехала в сторону.
Напомним, на необычное поведение людей обратили внимание петрозаводчане, которые выложили запись с камеры видеонаблюдения в Интернет.
В Минтрансе Карелии изданию рассказали, что подрядчик занимался подготовкой к установке опор, но бур повредил трубу. Проложенная труба резервного газопровода, по данным министерства, не была отмечена в проекте работ. Из-за инцидента потребителей не отключали от газа. Повреждение в трубе устраняют.