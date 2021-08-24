Кишечную палочку обнаружили в популярных местах отдыха петрозаводчан

Специалисты Роспотребнадзора проверили воду, взятую в Каменном карьере в Петрозаводске. Анализ показал, что вода не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Показатель термотолерантных колиформных бактерий (бактерии группы кишечной палочки) составил 230 КОЕ/100 см3, при нормативе не более 100 КОЕ/100 см3. А показатель общих колиформных бактерий составил 2400 КОЕ/100 см3, при нормативе не более 500 КОЕ/100 см3.

Специалисты проверили воду из еще одного излюбленного места отдыха петрозаводчан – озера Лососинное. Анализ также показал превышение термотолерантных колиформных бактерий.

Информацию о качестве воды специалисты ведомства направили в администрации Петрозаводска и Прионежского района. (фото Антонина Кябелева, «Петрозаводск говорит»)