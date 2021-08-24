Несколько пожарных подразделений приехали в учебный корпус ПетрГУ
В дождливый день 24 августа в одном из зданий ПетрГУ случился пожар. Правда, он был не настоящим, а учебным. Сотрудники МЧС Карелии отрабатывали навыки тушения на пожарно-тактическом учении.
Согласно легенде, из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелась аудитория на втором этаже учебного корпуса №6. В нем находятся Институт лесных, горных и строительных наук и Физико-технический институт.
Из условного пожара эвакуировали 90 человек, в том числе 12 преподавателей.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений должны были в кратчайшие сроки провести разведку, обнаружить и спасти потенциальных пострадавших.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных формирований и персонала университета учебное возгорание успешно локализовали и ликвидировали, сообщили в МЧС. // Фото: МЧС Карелии