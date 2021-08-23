Рабочие просверлили тротуар на набережной Варкауса и испугались

Рабочие просверлили тротуар и испугались того, чтобы было в земле. На инцидент, случившийся утром 23 августа нв районе пересечения Ленинградской-набережной Варкауса, обратили внимание петрозаводчане, которые выложили в Сеть запись с камеры видеонаблюдения «Сампо.ру». Запись опубликована в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как вблизи тротуара земляные работы проводит трактор со сверлом, процесс контролируют двое. В какой-то момент люди разбегаются в сторону, затем они подходят к отверстию в земле, заглядывают, после чего снова убегают, но на этот раз дальше, а техника вынимает сверло и отъезжать подальше от ямы. Что могло так сильно напугать рабочих – остается только строить догадки.

Автор сообщения в паблике предположил, что рабочие могли просверлить газопровод. Также по сообщение паблика, движение транспорта было перекрыто.

Через какое-то время, судя по скриншоту с камеры, к месту земляных работ прибыли пожарные и «скорая».