Жителей Петрозаводска возмущает мусор, который не вывозят

Жители Петрозаводска обращаются к администрации города через социальные сети. Они жалуются, что город заполонили свалки. Адреса называют разные, в группе «Подслушано в Петрозаводске» достаточно фотографий неубранного мусора.

«На улице Лизы Чайкиной,15 вокруг мусорных баков образовалась свалка. Местные жители жалуются, что мусор лежит вот так каждый день и не вывозится. Уважаемая, администрация города Петрозаводска! Просим вас принять меры!!!!», - говорится в одном из сообщений.

К посту приложены фотографии. Автор отмечает, что такое в этом месте можно видеть каждый день.

«Отходы привлекают крыс и разносятся ветром по всему району. Всем хочется жить в чистом городе. Однако пока жители Петрозаводска утопают в мусоре из-за бездействия коммунальных служб», - пишет он.

Другое место, зарастающее отходами - Лососинское шоссе, дом № 29.

«Долго на это жители будут смотреть?! – негодует другой житель города. -Скоро мусорные баки будут на дороге! Я смотрю уже 5-е сутки!!! Кому звонить? Куда писать? Где все эти чиновники, которые следят за порядком?»

Своеобразной «вишенкой на торте» стал снимок, сделанный на остановке общественного транспорта на Энтузиастов.

Комментаторы признали, что он очень символичен. // Фото: «Подслушано в Петрозаводске»/ВКонтакте