На спортплощадке в Рабочеостровске заночевали коровы

Один из жителей Рабочеостровска сделал интересный снимок и разместил его в группе «Все о жизни Кемского района» ВКонтакте. В кадре – мирно отдыхающая на спортивной площадке корова.

«Если кто-то сейчас ищет своих рогатых питомцев, то они все на Юбилейной 4», - написал он.

В комментариях жители отметили, что эти буренки уже надоели всему поселку.

«К нам каждый год во двор заходят, клубнику потоптали, цветы сожрали, надоели!!!» - возмутилась одна из подписчиц паблика.

Впрочем, другие восприняли факт свободного выгула коров с юмором. Кто-то подметил, что можно бесплатно собирать навоз. Другие писали, что удобренная трава будет сочнее.

Некоторые шутили, что корова спортсменка и готовится к парнокопытным играм.

Напомним, в Кемском районе гуляющие по улицам рогатые – не новость. Ранее жители поселка Авнепорог жаловались, что боятся коров. // Фото: «Все о жизни Кемского района»/ВКонтакте