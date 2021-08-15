Жителей поселка Авнепорог держат в страхе беспризорные коровы
Жители поселка Авнепорог в Кемском районе боятся коров, которые свободно разгуливают по улицам. Пользователи группы «Общественный контроль города Кемь» рассказали об этой ситуации.
Местные жители говорят, что боятся гуляющих по улицам и по кладбищу животных. Но управы на них найти не могут.
Они еще в мае жаловались в администрацию поселка Кривой порог. Ведь именно в состав Кривопорожского сельского поселения входит Авнепорог. Но реакции властей не последовало.
«Кладбище превратилось в свалку. Нет никому дела до наведения порядка с животными. Страшно детям ходить по улице. Где же наша власть поселковая. Нет ответа. Ау, вы где, отзовитесь», - написал пользователь соцсети.
Комментаторы высказали разные мнения по поводу сложившейся ситуации. Кто-то предпочел иронизировать.
«Коровы очень опасны, почти как крокодилы», - пошутил один из прочитавших пост.
Но другой резонно заметил, что в Пудоже корова не так давно боднула девочку в живот.
«Что же это за хозяева скотины?! С собаками более-менее разобрались, так теперь коровы угрожают жизни людей. Надо их отстреливать, как бездомных собак!», - призвал комментатор. // Фото: ulleo/Pixabay