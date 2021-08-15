Жителей поселка Авнепорог держат в страхе беспризорные коровы

Жители поселка Авнепорог в Кемском районе боятся коров, которые свободно разгуливают по улицам. Пользователи группы «Общественный контроль города Кемь» рассказали об этой ситуации.

Местные жители говорят, что боятся гуляющих по улицам и по кладбищу животных. Но управы на них найти не могут.

Они еще в мае жаловались в администрацию поселка Кривой порог. Ведь именно в состав Кривопорожского сельского поселения входит Авнепорог. Но реакции властей не последовало.

«Кладбище превратилось в свалку. Нет никому дела до наведения порядка с животными. Страшно детям ходить по улице. Где же наша власть поселковая. Нет ответа. Ау, вы где, отзовитесь», - написал пользователь соцсети.

Комментаторы высказали разные мнения по поводу сложившейся ситуации. Кто-то предпочел иронизировать.

«Коровы очень опасны, почти как крокодилы», - пошутил один из прочитавших пост.

Но другой резонно заметил, что в Пудоже корова не так давно боднула девочку в живот.