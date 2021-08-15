Двор одного из домов в Петрозаводске залило нечистотами

С приходом сильных дождей Петрозаводск традиционно получил проблему подтопления улиц. Особенно не повезло жителям одного из домов: их двор залило не просто водой, а нечистотами. Пост об этом появился в группе «Подслушано в Петрозаводске».

Житель дома № 16 по улице Ригачина написал, что к ним во двор льются нечистоты из канализации.

Дело в том, что засорились люки за домом № 21А по улице Луначарского. В итоге зловонная вода затопила тротуары около соседнего дома.

«Сточные воды не дают пройти собственникам к подъездам 1 и 2. Стоки заливают уже подъезды», - сообщил пользователь соцсети.

Он предположил, что ливневая система около дома не справляется с таким объемом воды.

Жильцы обращались в управляющую компанию, ее сотрудники подавали заявки в Водоканал. Но канализационные стоки так и льются в подъезды.

Напомним, ранее в соцсетях множество жителей Петрозаводска размещали фотографии последствий плохой работы ливневой канализации. Город буквально затопило. // Фото: «Подслушано в Петрозаводске»/ВКонтакте