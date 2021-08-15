На карельской трассе загорелся легковой автомобиль

Днем 14 августа, в субботу, на автодороге «Костомукша – Луусалми» случилось ЧП. В МЧС по Карелии сообщили, что спасатели выезжали тушить автомобиль.

По данным экстренных служб, пожарно-спасательные подразделения Костомукши и Калевальского района привлекли для ликвидации возгорания в 14:17.

Машина загорелась на 23-м километре трассы, ее тушили четыре человека и две единицы техники. Огонь удалось победить в 15:30. // Фото: geralt/Pixabay