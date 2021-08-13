Жители Петрозаводска жалуются, что он тонет из-за плохих ливневок

Дожди, которые пришли на днях в столицу Карелии, принесли много проблем жителям. Улицы Петрозаводска буквально затопило, люди жалуются и размещают фотографии бедствия в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

В частности, одна из жительниц города рассказала, что ей пришлось в 04:25 спасать свой автомобиль от потопа.

«Всего-то надо крышку люка открыть, приехали ребята в сапогах, спасли нас, - написала женщина. - Но это только около 9.00. Приехал мусоровоз, не смогли забрать мусор, да и людям не подойти, чтобы выбросить мусор. А детишек в садик родители вели по кустам вдоль забора. Разве это нормально? Неужели трудно поменять крышку, с отверстиями поставить, чтобы вода сама уходила. А чтобы не засорялось, какую-то сетку поставить».

Петрозаводчанка пожаловалась, что такое происходит каждый раз в сильный дождь и во время таяния снега весной.

«Обращайтесь с исками о взыскании убытков к администрации города как собственнику имущества. Делайте это на постоянной основе. А потом штук пять неисполненных судебных решений направьте президенту, чтобы он помог администрации выполнять свои функции», - посоветовал ей в комментариях один из пользователей.

Другие стали присылать фотографии затопленного Петрозаводска. Проблема есть везде. Адреса самые разные - Древлянка, Лососинское шоссе, 21, 23, Ключевая д. №-14 и так далее.

«Утром на Свирской аж с люка фонтанчик был, в районе 9 утра. А сейчас иду - фонтана нет, но вонь ужасная. И так каждый раз. Бедные жители Свирской, 7. Окна точно не откроешь, задохнешься от вони канализационной», - посетовал житель Петрозаводска.

Люди пишут, что каждый раз происходит одно и то же.