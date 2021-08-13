Президент России объявил благодарность карельским поисковикам

Члены Карельской региональной общественной организации «Эстафета поколений» получили благодарность от российского президента. Владимир Путин оценил их активную поисковую работу и заслуги по увековечению памяти павших, сообщили в правительстве Карелии.

Благодарности президента получили Александр Гагарин и Светлана Калинина.

Первый является заместителем командира поискового отряда Карельского фонда «Эстафета поколений». Александр Гагарин участвует в экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества на территории Карелии с 2013 года.

Он лично нашел останки 44 воинов, участвовал в организации и проведении 10 захоронений, облагораживании территории военно-мемориального комплекса «Курган славы», помогал в строительстве православной часовни на памятном месте «Высота 168,5».

Светлана Калинина - активный участник поискового движения Карелии с 2012 года. В составе «Эстафеты поколений» организует и проводит межрегиональные военно-исторические поисковые экспедиции, межрайонные молодежные патриотические форумы.

В ходе поисковых экспедиций с участием Светланы Владимировны обнаружены останки 568 бойцов, 64 из которых найдены с солдатскими медальонами. // Фото: правительство Карелии