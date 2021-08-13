На дорогах Карелии поставили улучшенные комплексы видеофиксации

Больше 130 видеокамер фиксируют нарушения правил дорожного движения в Карелии. Число комплексов выросло на 76 единиц, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Причем все камеры, которые установили на дорогах в последнее время, это усовершенствованные модели. Всего на трассах работают 66 стационарных и 65 передвижных комплексов.

Их программное обеспечение доработали, теперь дорожные камеры позволяют привлечь к ответственности владельцев автомобилей с иностранными номерами. С начала года таким автовладельцам направили 787 постановлений об административном правонарушении.

Всего за семь месяцев этого года на дорогах Карелии приборы зафиксировали 297397 нарушения ПДД. Больше всего – это превышение скорости. Их фиксировали 292605 раз. // Фото: stapravda