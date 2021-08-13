Бездомного, который жил на улице Петрозаводска, пристроили в приют

Ситуация с бездомным мужчиной, который несколько месяцев спал и жил прямо около подъезда в Петрозаводске, счастливо разрешилась. Его приняли на социальное обслуживание, теперь он не будет ночевать на улице, сообщили в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» ВКонтакте.

Пост с просьбой помочь устроить судьбу бомжа разместила жительница дома, около которого он обитал. Женщина 12 августа написала, что бездомный не может ходить.

К вечеру того же дня на информацию поступила конкретная реакция.

«Спасибо всем, кто откликнулся, человека увезли в приют! Всем добра», - написали в группе.

В комментариях появилось сообщение, что бездомного приняли на социальное обслуживание. Он находится под патронажем Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Сотрудники центра призвали горожан обращать внимание на нуждающихся в помощи людей и звонить по телефону 73-13-55. // Фото: «Весь Петрозаводск/Карелия» ВКонтакте