Молодой житель Петрозаводска случайно узнал о своем большом долге

Молодой житель Петрозаводска случайно узнал о том, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 29-летний горожанин пришел в банк, чтобы закрыть кредитную карту. Неожиданно выяснилось, что у него есть долг - 124 тысячи рублей. В банковской выписке были указаны переводы денег на неизвестные счета, о чем петрозаводчанин даже не подозревал.

Мужчина утверждает, что никому не передавал никаких сведений о своей кредитной карте. По заявлению потерпевшего проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»