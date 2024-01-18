Скорая, спасатели, полиция работают на месте аварии на «Коле»

Сегодня в 16:12 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожной аварии на 351-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место ДТП выехали пожарные, сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Выяснилось, что на федеральной магистрали столкнулись два автомобиля. Судя по фотографиям, не поделили дорогу легковая машина и фургон.

В результате аварии пострадали два человека. Погибших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото ОПС по Пряжинскому району