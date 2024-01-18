18 января 2024, 17:08
Некоторые дома в Петрозаводске остались без отопления
Коммунальные службы ведут восстановительные работы в центре карельской столицы
Сегодня в 16:30 некоторые многоквартирные дома в Петрозаводске остались без отопления. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение теплоснабжения произошло в ряде зданий на улицах Анохина и Шотмана. Причиной стало повреждение на централизованных сетях.
Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 22:30. // Фото «Петрозаводск говорит»