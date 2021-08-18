Молодой житель Петрозаводска обокрал, а затем и ограбил соседа

В полицию Петрозаводска обратился 46-летний житель Петрозаводска. Мужчина рассказал, что у него похитили ноутбук - сделал это 23-летний сын соседки по коммуналке. Потерпевший видел, как молодой человек проник к нему в комнату и взял ноутбук, на крики владельца он не отреагировал и убежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Он признался в хищении и рассказал, что украденное продал, а деньги потратил. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Далее выяснилось, что молодой мужчина ранее уже обворовывал своего соседа. В один из дней он похитил его мобильник, а затем перевел на свой счет 8 тысяч рублей. В тот раз горожанин пожалел сына соседки и не стал обращаться в полицию.

Таким образом, были возбуждены еще два уголовных дела - о краже мобильного телефона и денег со счета. Фото pixabay.com/fsHH