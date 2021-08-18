В страшной аварии в Карелии погибли жители Мурманской области

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 17 августа в Кемском районе на трассе «Кола». Авария случилась на 919-м километре дороги около 23:20.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Шевроле Вива» при совершении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности и совершил столкновение со встречным грузовиком «ГАЗон 3010GD». Грузовым автомобилем управлял 42-летний житель Тверской области.

В результате ДТП погиб 39-летний водитель «Шевроле» и его пассажиры - 17-летний юноша и 5-летняя девочка. Все погибшие - жители Мурманской области. Пассажирка грузовика, 43-летняя жительница Тверской области, с полученными травмами госпитализирована.

Множество фотографий с места трагедии можно посмотреть по ссылке. Фото паблика «ОПС по Кемскому району»