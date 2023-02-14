Молодой житель Карелии украл деньги с чужого счета

В Суоярвском районе под суд пойдет 23-летний местный житель. Молодой человек обвиняется в краже денег с банковского счета, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года в гости к матери обвиняемого пришла ее подруга. Женщина поставила на зарядку мобильный телефон и оставила его в комнате, а сама пошла на кухню пообщаться с приятельницей. Этим и воспользовался злоумышленник.

Мужчина взял телефон и с помощью мобильного банка перевел с чужого счета на свой 25 тысяч рублей.

Молодому человеку грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com