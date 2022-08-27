Молодой житель Карелии уехал на заработки и исчез

Сотрудники полиции объявили в розыск жителя Олонца Николая Филиппова 1986 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Отмечается, что в начале сентября 2021 года мужчина уехал из родного района для того, чтобы устроиться на работу. С тех пор связь с ним пропала. Правоохранители уточняют, что Филиппов может находиться в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.

На вид пропавшему 35 лет, худощавого телосложения, рост - 170-175 сантиметров. Имеет татуировки - на голени изображение касатки, на левом плече - кельтский узор.

Всех, кому что-либо известно о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: 8 911 661 93 58 или 8 81436 401 60. Фото МВД по РК