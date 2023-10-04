Молодой житель Карелии с пистолетом отобрал у подростка две тысячи

25-летнего жителя Карелии заподозрили в нападении на школьника в Пушкине.

16-летний юноша пришел в полицию вечером 3 октября. С его слов, на улице к нему подошел мужчина в медицинской маске. По предварительным сведениям, он направил на него предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему две тысячи рублей. Эти деньги подросток снял в ближайшем банкомате.

Обидчика вычислили тем же вечером. По информации «Фонтанки», задержанный предлагает услуги массажа и называет себя мастером спорта по тяжелой атлетике. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. // фото Scott Rodgerson/ unsplash.com