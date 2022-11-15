Молодой житель Карелии покупал билеты в театр и остался ни с чем

В полицию Кондопожского района обратился 22-летний местный житель. Мужчина пожаловался на то, что у него несанкционированно были списаны деньги со счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в Интернете рекламу спектакля, который должен был состояться в известном карельском театре. Мужчина прошел по ссылке для покупки билетов, ввел данные своей карты, после чего со счета были списаны более 30 тысяч рублей. Позже выяснилось, что спектакля с таким названием нет в репертуаре ни одного карельского театра.

По обращению молодого человека проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com