Автомобиль перевернулся на трассе «Сортавала» в Карелии

Сегодня в 8:30 утра на 460-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

По данным спасателей, легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет, после чего перевернулся. На место происшествия выезжали пожарные из Пряжи.

В результате аварии пострадал один человек. Погибших нет. // Фото ОПС по Пряжинскому району