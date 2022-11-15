15 ноября 2022, 19:22
Автомобиль перевернулся на трассе «Сортавала» в Карелии
Пожарные принимали участие в ликвидации последствий аварии в Пряжинском районе
Сегодня в 8:30 утра на 460-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
По данным спасателей, легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет, после чего перевернулся. На место происшествия выезжали пожарные из Пряжи.
В результате аварии пострадал один человек. Погибших нет. // Фото ОПС по Пряжинскому району