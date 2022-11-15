15 ноября 2022, 18:54
Житель Петрозаводска пытался вернуть телефон и нарвался на мошенника
Горожанина обманули в соцсети после того, как он разместил объявление
В полицию Петрозаводска обратился 35-летний житель Петрозаводска. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевший пояснил, что потерял свой мобильник и опубликовал в соцсети объявление с просьбой вернуть гаджет. На это сообщение откликнулся некий мужчина, который написал, что нашел телефон и готов его вернуть за вознаграждение. Горожанин перевел собеседнику 5000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
По факту произошедшего проводится проверка. Петрозаводчан просят быть внимательными при общении с незнакомцами. // Фото: unsplash.com