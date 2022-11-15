15 ноября 2022, 18:28
Мертвого мужчину обнаружили утром во вскрытой квартире в Карелии
Пожарные Пряжи помогли медикам добраться до пациента, но было уже поздно
Сегодня в 9:28 утра пожарные Пряжи привлекались для оказания помощи работникам скорой помощи. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
Медикам необходимо было попасть в квартиру, хозяин которой не открывает дверь. В итоге специалисты вскрыли дверь при помощи бензореза. В квартире был обнаружен труп мужчины.
Напомним, 14 ноября похожий случай произошел на улице Попова в Петрозаводске. Пожарные помогли полиции попасть в квартиру пожилой женщины, которая долго не выходила на связь. В помещение они проникли через окно седьмого этажа. Хозяйка квартиры была мертва. // Фото: unsplash.com