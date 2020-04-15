15 апреля 2020, 18:11
Происшествия

Молодой житель Карелии обокрал маму своей подруги

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже денег с банковской карты

В конце марта в полицию Кондопоги обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропала банковская карта. Сначала кондопожанка была уверена, что не могла потерять карту, но потом проверила счет и увидела, что оттуда списаны 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Местные полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался 23-летний приятель дочери заявительницы. Житель Петрозаводска часто приезжал в гости к семье и в один из дней заметил банковскую карту, на которой был написан пароль. Платежное средство было украдено, деньги обналичены.

Молодой человек возместил причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

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Метки: 
Кондопожский район
Петрозаводск
Кража
банковская карта
МВД
Полиция
новости Карелии