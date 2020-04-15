Информация о вооруженных блок-постах в Карелии оказалась фейком

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в марте и апреле неустановленные люди размещали в Интернете заведомо ложную информацию о предпринимаемых властями мерах по борьбе с распространением коронавируса. Неизвестные писали о введении ограничений на дорогах, об оборудовании постов сотрудников полиции и вооруженных военнослужащих, которые, якобы, проводят карантинные мероприятия в отношении автотранспорта и пассажиров. Сообщалось и об использовании техники с вооружением.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленых сотрудниками МВД и ФСБ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.