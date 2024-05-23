Молодой житель Карелии напоил подругу и угнал ее автомобиль

В полицию Кеми обратилась местная жительница. Она рассказала, что от дома пропал принадлежащий ей автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что накануне в гостях у женщины был ее друг, они вместе выпивали. Когда хозяйка уснула, гость ушел. Он и попал под подозрение. Ориентировка была передана дежурным нарядам.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. За рулем находился нетрезвый подозреваемый. Он объяснил, что хотел прокатиться до одного из поселков.

Выяснилось, что для молодого человека это уже не первый угон. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H