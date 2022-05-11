Молодой житель Карелии целую ночь гулял на украденные деньги

В полицию Олонца обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропали наличные - 39 тысяч рублей - и банковские карты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что накануне горожанин выпивал у себя дома с 19-летним приятелем. Именно молодой человек и попал под подозрение. Он признался, что увидел лежащие на видном месте деньги и карты и похитил их, после чего всю ночь развлекался в увеселительных заведениях. Всю наличку он потратил, а деньги с карт снять не смог.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: pixabay.com/profq1123