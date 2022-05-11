Автомобиль перевернулся на трассе «Сортавала» в Карелии

Вечером 10 мая в Питкярантском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 18:36 на 301-м километре трассы «Сортавала». Водитель автомобиля «Опель Астра» при прохождении поворота не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, после чего перевернулась.

В аварии 26-летний автомобилист - житель Сортавалы - получил травмы. Мужчину госпитализировали. Фото ГИБДД Карелии