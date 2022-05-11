Жителя Карелии осудят за двойное убийство

43-летнего сегежанина будут судить за двойное убийство и кражи. Все произошло летом прошлого года. Компания из трех мужчин выпивала в квартире. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. Подвыпивший сегежанин из неприязни решил убить своих знакомых. Он ударил их ножом в грудь: оба погибли на месте, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии. Орудие убийства он выбросил в мусорный контейнер. Также мужчина забрал у своих жертв золотую цепочку и сотовый телефон. Эти вещи были найдены позднее в ходе обыска.

Нападавшего впоследствии задержали. На допросе мужчина признал вину. Следователям он рассказал, что один из погибших его оскорбил, что и привело к конфликту.

Ранее мужчина был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, сидел в тюрьме. После колонии он совершил кражу, ему назначили условное наказание, однако было совершено новое преступление. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело направили на рассмотрение в суд. (фото пресс-служба СУ СК по РК)