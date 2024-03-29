29 марта 2024, 13:35
Молодой военный из Петрозаводска погиб в зоне СВО
Прощание с Кириллом Чистяковым пройдет в соборе Александра Невского
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Кирилл Чистяков. Об этом сообщает паблик Петрозаводского автотранспортного техникума.
В учебном заведении отметили, что Кирилл Чистяков окончил техникум в 2021 году и получил профессию автомеханика. После окончания учебы молодой человек был призван в армию.
Прощание с Кириллом Чистяковым пройдет 4 апреля в 11:00 в соборе Александра Невского. Прийти попрощаться все желающие смогут с 16:30 3 апреля. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com