Молодой военный из Петрозаводска погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Кирилл Чистяков. Об этом сообщает паблик Петрозаводского автотранспортного техникума.

В учебном заведении отметили, что Кирилл Чистяков окончил техникум в 2021 году и получил профессию автомеханика. После окончания учебы молодой человек был призван в армию.

Прощание с Кириллом Чистяковым пройдет 4 апреля в 11:00 в соборе Александра Невского. Прийти попрощаться все желающие смогут с 16:30 3 апреля. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com