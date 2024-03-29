Мужчина без прав ездил на грузовике по Петрозаводску

В Петрозаводске продолжается проведение рейда «Безопасный грузовой автомобиль». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В четверг инспекторы проверили 15 большегрузов. Было пресечено четыре нарушения ПДД. В частности, был выявлен водитель, который управлял транспортом, будучи ранее лишенным прав.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы.

Также у водителя отсутствовала диагностическая карта, подтверждающая допуск грузовика к участию в дорожном движении. За это нарушение ему был выписан штраф в 2000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска