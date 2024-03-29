Известный врач Галина Паршукова умерла в Петрозаводске

Ушла из жизни известный карельский врач Галина Паршукова. Об этом сообщили в паблике Республиканской больницы скорой помощи.

Паршукова отдала медицине Карелии более 40 лет жизни. С 1983 года она работала на станции скорой помощи Петрозаводска. Пациенты и коллеги называли ее очень внимательным и ответственным доктором. Галина Александровна воспитала не один десяток молодых специалистов.

Последние четыре года Галина Паршукова уже не работала. На заслуженном отдыхе она вела активный образ жизни, много путешествовала. 27 марта ее не стало после тяжелой болезни.

Прощание с медиком пройдет с 12 до 13 часов 1 апреля в траурном зале на улице Вольной, зал №1. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com