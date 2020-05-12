Молодой водитель утопил автомобиль в Карелии

11 мая в 18:40 на 32-м километре дороги Сортавала-Заозерный-Туокслахти произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Сортавальского района.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Ауди-80» 2001 года рождения не справился с управлением, в результате чего на мосту автомобиль пробил ограждение и улетел в водоем.

Пострадавших удалось избежать, однако, ущерб был нанесен дорожному сооружению, по факту этого в отношении молодого водителя был составлен протокол. Ему грозит штраф в 5-10 тысяч рублей.

В ГИБДД попросили автомобилистов с минимальным опытом вождения не быть слишком самонадеянными и выбирать на дорогах адекватную скорость.