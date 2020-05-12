Машинист экскаватора пойдет под суд за убийство студента в Сортавале

Машинист экскаватора АО «ВАД» обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Карелии.

В сентября 2019 года машинист на экскаваторе устанавливал дорожный знак на объекте капитального ремонта автомобильной дороги А-121 «Сортавала». При осуществлении очередного маневра он не убедился в том, что рядом никого нет и подал звуковой сигнал, предупреждающий о начале работ.

«В результате этого был сдавлен между движущейся частью и рамой экскаватора другой дорожный рабочий, который, являясь студентом автотранспортного техникума, был временно принят на работу для участия в производстве сезонных работ»,

- пишет прокуратура.

Смерть молодого человека наступила на месте происшествия.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.