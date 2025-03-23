Молодой петрозаводчанин взял кредит для мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний мужчина. Молодой человек пожаловался на то, что стал жертвой преступления и потерял много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили и попросили назвать код из смс якобы для продления договора связи. Горожанин сделал это. Затем с ним связался неизвестный, который сообщил, что злодеи получили доступ к данным мужчины и оформляют на его имя кредит. Чтобы сорвать операцию, ему предложили самому оформить кредитные обязательства и перевести деньги на некий безопасный счет. Так 800 тысяч рублей ушли аферистам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ведется следствие.