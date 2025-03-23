Юная студентка из Петрозаводска стала жертвой аферистов

В полицию Петрозаводска обратилась 18-летняя студентка. Девушка рассказала, что лишилась своих накоплений после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонили и попросили назвать код из смс-сообщения якобы для продления договора услуг связи. После того, как петрозаводчанка сделала это, ей пришло сообщение о взломе ее аккаунта на портале госуслуг. Там же был указан номер техподдержки Центробанка. Позвонив по нему, девушка узнала, что ее накопления в опасности. Запуганная студентка перевела их на некий безопасный счет. Добычей злодеев стали 72 тысячи рублей.

По факту мошенничества со значительным ущербом возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства преступления.