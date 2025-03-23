Пожар в многоквартирном жилом доме вспыхнул в Петрозаводске

Сегодня в 00:44 на пульт дежурного пожарной части №75 по охране Соломенного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Логмозерской. Об этом сообщает паблик пожарной части.

Звонившие рассказали о сильном задымлении в подъезде дома. Через шесть минут спасатели уже были на месте. Выяснилось, что загорелся матрас в одной из квартир. До прибытия специалистов возгорание было ликвидировано хозяином жилья. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо пожарных к месту происшествия прибыла карета скорой помощи (психиатрическая бригада) и сотрудники полиции.