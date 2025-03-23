23 марта 2025, 09:12
Дело о покушении на убийство ребенка в Петрозаводске дошло до Москвы
Александру Бастрыкину предоставят доклад по делу о поножовщине в студенческом общежитии
Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетнего в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ночью 21 марта в студенческом общежитии в карельской столице 18-летний студент третьего курса техникума из личной неприязни нанес два удара ножом своему несовершеннолетнему знакомому. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего арестовали на два месяца. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Алескандр Бастрыкин поручил руководителю карельского управления Следкома представить доклад об установленных обстоятельствах дела.