Дело о покушении на убийство ребенка в Петрозаводске дошло до Москвы

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетнего в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ночью 21 марта в студенческом общежитии в карельской столице 18-летний студент третьего курса техникума из личной неприязни нанес два удара ножом своему несовершеннолетнему знакомому. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего арестовали на два месяца. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Алескандр Бастрыкин поручил руководителю карельского управления Следкома представить доклад об установленных обстоятельствах дела.