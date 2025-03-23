23 марта 2025, 09:03
Детскую больницу эвакуировали из-за задымления в Петрозаводске
На шестом этаже основного корпуса ДРБ произошло ЧП
Фото: unsplash.com / Marcelo Leal
Вечером 22 марта в Петрозаводске произошло задымление в Детской республиканской больнице. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
По информации чиновника, в медицинском учреждении задымился источник бесперебойного питания, расположенный на шестом этаже основного корпуса, где находятся операционные.
Превентивно была проведена эвакуация людей из основного корпуса. Пострадавших нет. К 22 часам пациенты и персонал вернулись в здание.