Детскую больницу эвакуировали из-за задымления в Петрозаводске

Вечером 22 марта в Петрозаводске произошло задымление в Детской республиканской больнице. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По информации чиновника, в медицинском учреждении задымился источник бесперебойного питания, расположенный на шестом этаже основного корпуса, где находятся операционные.

Превентивно была проведена эвакуация людей из основного корпуса. Пострадавших нет. К 22 часам пациенты и персонал вернулись в здание.