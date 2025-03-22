Умер один из пострадавших при взрыве газа в Карелии

Умер один из пострадавших в результате взрыва газа и пожара в деревне Сибово Медвежьегорского района. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, один из пострадавших мужчин скончался 22 марта в республиканской больнице имени Баранова в Петрозаводске. Второй пострадавший был доставлен вертолетом в ожоговый центр в Санкт-Петербурге, за его жизнь борются врачи.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 марта. В результате взрыва газа в частной бане погибли трое мужчин, еще двое были госпитализированы с серьезными ожогами. Таким образом, число жертв инцидента выросло до четырех.

Напомним, ранее стало известно, что одной из жертв трагедии стал многодетный отец Андрей Черепов.